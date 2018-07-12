"Пусть так будет всегда": украинская секс-бомба восхитила фанов трогательными фото

Украинская секс-бомба, популярная певица и актриса Даша Астафьева восхитила своих поклонников трогательными снимками с любимым.

Так, Даша сфотографировалась со своим гражданским мужем Артемом Кимом на фоне заката. Редкие совместные фото опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На снимках пара трогательно обнимается и нежно целуется.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Июл 2018 в 4:40 PDT

Поклонники Астафьевой пришли в восторг от чувственных фотографий и высказали им множество комплиментов.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 12 Июл 2018 в 4:32 PDT

"Как мило и нежно, пусть так будет всегда", - пожелали влюбленным пользователи сети.

"Берегите друг друга", - добавили фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица и актриса Даша Астафьева рассказала подробности о своих отношениях с возлюбленным Артемом Кимом, который длительное время находился под домашним арестом в связи с обвинениями в многомиллионном хищении.