МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Пусть подохнут!'' Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне

85.9тЧитать материал на украинском

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал дерзким стихотворением на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна готова применить ядерное оружие как только потенциальный агрессор нанесет удар.

Певец написал в стихотворной форме о том, что всех россиян "страна давно уже послала", поэтому ее гражданам осталось только "мылить веревки" и молча ждать очередной выходки президента. Стих опубликован на странице Шнура в Instagram.

"Здесь и так сплошные муки, хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти с*ки, Ну, а мы, конечно, в рай", - иронично прокомментировал Сергей высказывания Путина.

Новости
''Пострадал очень сильно'': Шнурова серьезно избил фанат

Далее приводим полный текст стихотворения (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

''Пусть подохнут!'' Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне

Напомним, что 18 октября Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров также громко высказался о решении Русской православной церкви прекратить отношения с Вселенским патриархатом,

Персона
Сергей Шнуров
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
14
43
Смешно
74
Интересно
19
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шнурову - респект и уважение.Последнее четверостишье - вообще бомба
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
moskovec leonid
moskovec leonid
Есть и на рассеи таланты.!Не все с ума от пупкина.!.И не все еще спились!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Navkrugini Bombini
Navkrugini Bombini
Керченский стрелок и Путин - один ассоциациативный ряд..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги