''Пусть подохнут!'' Шнуров ответил на заявление Путина о ядерной войне

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал дерзким стихотворением на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна готова применить ядерное оружие как только потенциальный агрессор нанесет удар.

Певец написал в стихотворной форме о том, что всех россиян "страна давно уже послала", поэтому ее гражданам осталось только "мылить веревки" и молча ждать очередной выходки президента. Стих опубликован на странице Шнура в Instagram.

"Здесь и так сплошные муки, хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти с*ки, Ну, а мы, конечно, в рай", - иронично прокомментировал Сергей высказывания Путина.

Далее приводим полный текст стихотворения (осторожно, присутствует ненормативная лексика).

Напомним, что 18 октября Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров также громко высказался о решении Русской православной церкви прекратить отношения с Вселенским патриархатом,