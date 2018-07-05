"Пусть лучше ненавидят": вскрылись подробности личной жизни погибшей звезды "Дома-2"

В среду, 5 июля внезапно умерла еще одна звезда скандальной телестройки "Дом-2", 20-летняя Полина Лобанова. По официальной версии, девушка покончила жизнь самоубийством. Старшая сестра умершей рассказала, что Полина вела разгульный образ жизни и не поддавалась воспитанию.

Ее сестра Василиса, которая и сообщила о смерти Полины, поделилась подробностями из жизни Лобановой-младшей, пишет Life.ru.

Так, Полина умерла спустя три дня после празднования своего 20-летия. Ее тело нашли в чужой квартире, а в ванной возле умершей Лобановой обнаружили также несколько блистеров от медицинских препаратов.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 14 Янв 2018 в 6:46 PST

Воспитанием девушки занималась ее старшая сестра Василиса, после того, как они остались без родителей. Правда, по ее словам, отношения между ними не складывались, так как Полина росла весьма трудным ребенком. Более того, в довольно юном возрасте Полина имела половые отношения с мужчиной своей сестры.

"Мне было 23 года, я встречалась с мужчиной, мы начали жить вместе. Оказалось, что она начала с ним спать, ей было 13 лет. Понятно, что мужчины - кобели, но как могла поступить так родная сестра? Для меня это был шок", - поделилась Василиса.

К тому же, Полина не считала свою сестру примером для подражания и во всем ей перечила.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 14 Дек 2017 в 1:37 PST

"Да лучше б в детском доме, чем с тобой", - кидала громкие фразы молодая девушка, поэтому уже с детства она никого не слушала и поступала так, как хочет сама.

В поисках славы в октябре 2017 года Полина пришла на проект "Дом-2". Перед этим девушка хотела попасть в состав российской поп-группы SEREBRO, но после неудачной попытки решила пойти на кастинг скандального телешоу. Василиса была против участия младшей сестры в "Доме-2" и считала это позором для их семьи, но та не поддалась на уговоры покинуть проект. В первую же ночь пребывания на шоу Полина переспала с одним из участников.

Лобанова, по словам родственницы, делала все возможное, чтобы сделать больно сестре. Даже после гибели их родителей, вместо того, чтобы сплотиться, девушки стали врагами. После ухода из телепроекта девушка делала вид, что ее жизнь наладилась и наглядно демонстрировала это в социальных сетях. На ее аккаунте в Instagram она выкладывала снимки со встреч с подругами, сексуальных фотосессий, ужинов в дорогих ресторанах и подобные.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 27 Май 2018 в 11:40 PDT

Примечательно, что главными в жизни девушки были деньги. Вместе со своими подругами они не стеснялись в выражениях и не скрывали своей меркантильности. Однако за внешней грубостью и невоспитанностью Полина прятала, по словам ее сестры, ранимую девочку, которая нуждалась в маме и папе.

"Она никогда не позволяла себе дать слабину - лучше пусть ее все ненавидят, чем жалеют", - рассказала Василиса.

Примечательно, что незадолго до смерти Полина жаловалась на растущее чувство тревоги. В ночь перед смертью девушке приснился страшный сон.

"Весь день сплю. И в одном сне я бегала от аборигенов по джунглям, забиралась на деревья, чтобы скрыться от них, на одной ветке сидела с гепардом, и он даже меня не съел. Помню все чувства, которые испытывала во сне - дикий страх и желание спастись", - писала Полина в Instagram.

Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 24 Апр 2018 в 7:02 PDT

Также экс-участница "Дома-2" была довольно резка в своих высказываниях, при чем не стесняясь нецензурных слов и ругани.

"Знайте. пи**ит почти каждый! Но не я, я всегда искренняя и чувственная к тем, кого подпускаю к себе. Во лжи плавать я не буду, а ты плыви дальше, главное - не утопись!" - писала она.

#живувкайф #инепарюсь Публикация от PELAGEYA LOBANOVA🌥 (@pela_lobanova) 26 Сен 2017 в 2:55 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла еще одна участница "Дома-2" Анастасия Тарасюк, которую нашли мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в Москве. Девушка выпала из окна квартиры на 19 этаже в пятницу, 22 июня.