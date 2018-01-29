Пугачевой сделали сложную операцию: в окружении Примадонны дали объяснение

Окружение звезды 68-летней российской певицы Аллы Пугачевой опровергает заявление диетолога Екатерины Кривцовой, которая утверждает, что Примадонна сделала резекцию желудка, чтобы сбросить вес.

Об этом пишет KP.ru.

По словам друзей Аллы Борисовны, звезда придерживается бессолевой диеты и никаких операций она якобы не делала.

Помогает Примадонне поддерживать фигуру также бассейн, который находится в замке у Аллы и ее супруга Максима Галкина.

"Вроде бы недавно сделали для нее вещь, а она звонит: "Надо еще ушить. Мне уже велико это платье". Вещи сложно перекраивать, потому что они были сшиты на другую фигуру. Вижу, Алла Борисовна вошла во вкус. Теперь она носит джинсы, которые продаются в подростковых отделах - 38 - 40‑го размера", - сказал стилист Пугачевой Алишер.

Крестная Гарри Галкина, сына Аллы и Максима, дизайнер Мила Ставицкая рассказала, что Пугачева не придерживается никаких диет и "ест все, но в меру".

Сама певица заявляет, что похудеть ей помогли препараты.

"В Израиле мне прописали таблетки от диабета, и я сразу сдулась!" - пояснила артистка.

Как сообщал "Обозреватель", Пугачева за последние года похудела больше, чем на 20 килограммов.