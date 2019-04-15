Пугачевой - 70: выход без белья и другие ''взрывные'' фото примадонны последних лет

В понедельник, 15 апреля, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает свой 70-й день рождения. В следующем году артистка отпразднует еще один юбилей - 55 лет на сцене.

Несмотря на возраст и разговоры в СМИ о тайных болезнях и прочих проблемах, Пугачева остается желанной гостьей топовых светских мероприятий, а также звездой соцсетей и таблоидов. Зачастую причинами ажиотажа вокруг исполнительницы становятся ее не по возрасту "взрывные" фото, вызывающий восторг многомиллионной армии фанов. OBOZREVATEL вспомнил самые обсуждаемые снимки артистки последних лет.

Фото: instagram.com

За более чем полстолетия на сцене Алла Пугачева скопила в своем репертуаре около 500 песен. А так как из года в год артистка колесила по миру, копились хиты не только на русском, но и английском, немецком, французском, финском, украинском и других языках. Ее дискография насчитывает сегодня более 20 студийных альбомов.

Талантом артистки восхищаются во всем мире, помимо России и стран бывшего СССР альбомы Пугачевой издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Болгарии и других. Общий их тираж - 250 млн экземпляров.

Фото: facebook.com

Карьера Пугачевой была ознаменована всесоюзным успехом. С 1976 по 90-е годы хит-парады из года в год неизменно признавали ее лучшей певицей.

Помимо песен, таланта и личной жизни, одной из самых обсуждаемых тем всегда была внешность примадонны. С годами она изменилась кардинально, однако, как часто отмечают поклонники артистки, осталась неподвластной времени. Вокруг Пугачевой все чаще возникали разговоры о пластических операциях и прочих способах поддержания молодости.

В 2010-м, в возрасте 61 года, артистка прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного полноценного сольного концерта. При этом, как стало известно позже, Пугачева сцену не бросила. Принимала приглашения выступить на закрытых мероприятиях, а также участвовала во множестве сборных концертов и телепередач. Поэтому каждое появление артистки на публике - уже сенсация.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Камеры репортеров выискивают все новые признаки "омоложения" певицы, однако все подобные разговоры так и остаются домыслами. Пугачева редко выглядит на 70, и этот факт таблоиды подтверждают едва ли не каждую неделю.

За последние годы примадонна сменила черные блузы и балахоны на узкие джинсы, футболки и жилетки. Короткие платья, яркие юбки и модные спортивные костюмы. Страницы таблоидов раз за разом пестрят заголовками о "помолодевшей", "дерзкой" и даже "сексуальной" Пугачевой, которая сумела перехитрить время.

Фото: instagram.com

Так, к примеру, одним из самых популярных в сети стал снимок в профиле нынешнего мужа примадонны Максима Галкина. На нем Пугачева запечатлена в светлом легком костюме и, как рассмотрели поклонники звездной пары, без белья.

Фото: instagram.com

Свойственно ли это возрасту артистки? Приемлемо ли для звезды ее статуса? Фаны считают, что вполне. Более того, подход артистки к гардеробу и уходу за собой нередко находят очередным поводом восхищаться ею и ставить другим в пример.

С 2013 года Пугачева, будучи официальной супругой Галкина, воспитывает двоих детей - двойняшек Гарри и Лизу, которые были рождены суррогатной матерью. Примадонна часто становится звездой домашних Instagram-видео, на которых дает поклонникам все новые поводы ею восхищаться.

Фото: instagram.com

Фото: facebook.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: facebook.com

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта к 70-летию Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

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