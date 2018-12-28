Пугачева, Шнур и Лобода: озвучены огромные гонорары звезд за корпоративы

Стало известно сколько украинские и российские звезды шоу-бизнеса зарабатывают на новогодних корпоративах. Отметим, что в топ-3 самых дорогих артистов вошли Алла Пугачева, Сергей Шнуров и Филипп Киркоров.

Примадонна российской эстрады хочет за свое выступление от 350 тысяч евро. Шнур и его группа "Ленинград" — 250 тысяч евро, а Киркоров — 100 тысяч евро. Об этом сообщает издание "МК".

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В диапазоне от 50 000 до 70 000 евро обойдутся выступления Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты, "Би‑2". Дианы Арбениной, Время и Стекло, Макса Барских. Сергея Лазарева и Димы Билана — от 25 до 35 тысяч евро.

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Ольга Бузова также просит 2 млн рублей, как и Егор Крид. "Артик и Асти", Владимир Пресняков, Лена Темникова, Глюкоза — 1,5 млн рублей. Популярная певица Монеточка — 1 млн рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно, какие гонорары предлагает "звездным" гостям российский телеведущий Андрей Малахов за их откровения в его ток-шоу на канале "Россия 1". Эти суммы исчисляются миллионами рублей.