Пугачева против Киркорова? В России рассказали, кто поедет на ''Евровидение'' вместо Лазарева

Российские СМИ сообщили, что вместо певца Сергея Лазарева на песенный конкурс "Евровидение-2019" может отправиться другой кандидат.

Им стала одна из фавориток примадонны Аллы Пугачевой Виктория Черенцова. Официальных подтверждений пока нет, однако Черенцова опубликовала ироничный пост в Facebook, где указала, что именно она будет представлять РФ на "Евровидении".

"Ну все. Шила в мешке не утаишь... Придется признаться, что в 2019 году участником от России буду я", – написала Виктория.

В свою очередь, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадим Манукян отреагировал на пост Черенцовой, отметив, что "приложил руку к происходящему".

"Рад за тебя. С моей легкой руки отправляешься в Тель-Авив", – прокомментировал сообщение Манукян.

Интересно, что в его посте в Facebook накануне и появилась информация относительно участия в конкурсе Виктории Черенцовой.

"Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", – написал в своем аккаунте Манукян.

"Со мной выступление пока не согласовали", – прокомментировала пост Черенцова, тем самым крайне удивив автора сообщения.

Скриншот из страницы Вадима Манукяна в Facebook

"Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", – отреагировал эксперт на новость о подготовке певицы к "Евровидению".

Отметим, что Виктория Черенцова является протеже российской певицы Аллы Пугачевой, в то время как другой кандидат на поездку на "Евровидение" – Сергей Лазарев – сотрудничает с экс-мужем примадонны Филиппом Киркоровым. В 2009 году Черенцова участвовала в съемках ежегодного проекта Пугачевой "Рождественские встречи", а позже работала в команде под ее руководством. В соцсетях пользователи отметили, что выбор российского участника "Евровидения-2019" является некой "битвой Пугачевой и Киркорова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что именно Лазарев поедет в Израиль представлять РФ на "Евровидении". Официально имя участника конкурса будет названо в пятницу, 1 февраля.

Также, по словам источников, артиста должна готовить к конкурсу команда "короля" российской эстрады Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​ Лазарев уже заявлял, что возьмет реванш, если будет уверен в хорошей песне, которая обеспечит ему победу.

Напомним, что певец уже представлял РФ на "Евровидении" в 2016 году с песней "You are the only one". Тогда он занял третье место на конкурсе, уступив второе место Дэми Им из Австралии. Безусловной победительницей стала украинка Джамала с песней "1944".

