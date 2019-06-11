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Пугачева потеряла сознание на концерте: в сети появилось странное видео

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В сети появилось архивное видео, на котором показано, как примадонна российской эстрады Алла Пугачева "теряет сознание" на фестивале "Жара" в столице Азербайджана Баку.

Так, ролик распространили на одной из фан-страниц Пугачевой в Instagram. Оказалось, видео было снято еще в 2017 году, однако не было ранее обнародовано (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Тогда вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

Пугачева и Вайкуле

Пугачева и Вайкуле

KP.UA

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как две звезды стоят и записывают видео. Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Пугачева, которая якобы еле держится на ногах, говорит: "Я не могу. Мне жарко".

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"Ну не настолько же. Подожди", – ответила Лайма. Далее Пугачева произносит слово "Прощайте" и изображает, как "падает в обморок"

Отметим, что Пугачева ранее была частым гостем на фестивале "Жара", однако с 2017 года она прекратила посещать мероприятие, как и большинство других концертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как впервые встретилась с Аллой Пугачевой и какое впечатление произвела на нее звезда. Уже почти 40 лет Вайкуле и Пугачева – близкие подруги.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Алла ПугачеваЛайма Вайкуле
Теги
шоу-бизнесНовости России
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