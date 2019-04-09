Пугачева не пришла на празднование своего юбилея: что произошло

В понедельник, 8 апреля, российские артисты отпраздновали юбилей примадонны Аллы Пугачевой громким концертом в Москве. Сама же "виновница" торжества проигнорировала мероприятие.

Так, 15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. 17 числа этого же месяца артистка даст масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце. Российские звезды, в свою очередь, также решили устроить "гулянье", организовав пышное мероприятие "Сюрприз для Аллы", пишет ТАСС (видео смотрите в конце новости).

На концерте в честью дня рождения Пугачевой выступили Филипп Киркоров, супруг примадонны Максим Галкин, группа "Ленинград", а также другие артисты эстрады РФ. Все они исполняли известные хиты примадонны, которая, в свою очередь, проигнорировала событие.

Пугачева и Галкин news.rambler.ru

Позже экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров объяснил ее отказ посетить концерт. Якобы артистке не нравится шумиха, которая образовалась вокруг ее 70-летия.

Новости Российская телеведущая поразилась сходством Орбакайте с Пугачевой

"Алла – невероятно скромный человек, поэтому и не приехала. Она не любит шумиху вокруг своего имени, поэтому мы собрались здесь в ее отсутствие, чтобы сделать для нее подарок. Кто-то спел свои песни, которые любит Алла. Кто-то выбрал ее песни. А кто-то, как мы с Игорем Николаевым, вышли с посвящением", – прокомментировал Киркоров.

Нынешний муж Пугачевой Максим Галкин со сцены заявил, что концерт является исключительно подарком и предназначен для того, чтобы уважить легендарную певицу.

"Это редкий случай, когда концерт является подарком не только для зрителей, но и для Аллы Пугачевой. То, что происходило на сцене – это сюрприз, в первую очередь, для нее", – подчеркнул Галкин.

Отметим, концерт прошел ровно за неделю до юбилея Пугачевой. Также в нем приняли участие Дима Билан, Пелагея, Игорь Николаев, Александр Буйнов, Любовь Успенская и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.