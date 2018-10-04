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СпортLady

Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

1.9тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 октября, в Центральном доме литераторов Москвы состоялись похороны знаменитого артиста, коренного одессита Романа Карцева, который умер во вторник, 2 октября.

Чтобы проститься с юмористом на траурное мероприятие пришли десятки людей, среди которых - его родственники, друзья и коллеги. Полное видео с похорон опубликовано на YouTube-канале Life.Ru (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Среди знаменитостей на похороны пришли артисты Марк Розовский, Клара Новикова, Александр Калягин, Михаил Гусман, близкий друг Карцева, сатирик Михаил Жванецкий и примадонна российской эстрады Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.

Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

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Отметим, церемония прощания проходила в закрытом режиме и попасть в здание ЦДЛ могли далеко не все желающие. Каждый из тех, кто пришел на церемонию прощания мог взять слово и высказать свои мысли по поводу трагедии. Примечательно, что один из ближайших друзей Карцева Михаил Жванецкий так и не воспользовался этой возможностью, вероятно из-за сильных переживаний.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

Пугачева же с Галкиным появились только ближе к середине мероприятия. Примадонна, которая тесно общалась с известным сатириком, провозгласила трогательную речь, растрогав весь зал.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

"Да, мы знали, что он болеет, что у него сердце. Но не были готовы потерять его человеческий, актерский талант. Как, будто нас повеселил, а потом отправился веселить Бога. Понадобился там. Утраты таких людей - это не просто потеря, это кусок жизни, земли, атмосферы. Мы становимся бедными, беднее. Огромное спасибо ему. Я не буду вспоминать, что он для меня сделал", - рассказала Пугачева, добавив, что для нее Карцев был, "как брат".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

После того, как все желающие воспользовались возможностью высказаться о смерти артиста, зал стоя аплодировал в честь покойного на протяжении 10 минут.

Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

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Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

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Пугачева и Жванецкий в слезах: появились подробности похорон Карцева. Полное видео

Скриншот из видео

YouTube-канал Life.Ru

После прощания в ЦДЛ все присутствующие отправились на "Аллею актеров" Троекуровского кладбища в Москве, где прошла похоронная панихида по усопшему.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный актер, юморист Роман Карцев умер во вторник, 2 октября в возрасте 79 лет. Артист долгое время боролся с сердечной недостаточностью и последний месяц жизни провел в больнице, пребывая в тяжелом состоянии. Причиной смерти, вероятно, стал инфаркт.

Персоны
Алла ПугачеваМихаил Жванецкий
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