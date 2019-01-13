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Пугачева и Галкин разводятся? В сети опять поднялся ажиотаж

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Российские СМИ вновь подняли ажиотаж вокруг отношений примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина.

Так, некоторые издания написали, что пара вскоре может развестись. Вероятным инициатором разрыва назвали 69-летнюю певицу.

СМИ раскрыли информацию о якобы бывшей любовнице 42-летнего Галкина, которая, по их данным, написала книгу о романе с популярным артистом. Более того, женщина, которая проживает в Израиле, заявила о внебрачной дочери.

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Пугачева и Галкин воспитывают двоих детей

Ivona - bigmir)net

Пугачева и Галкин разводятся? В сети опять поднялся ажиотаж

С целью прояснить будущее звездной пары журналисты даже привлекли экстрасенсов и нумерологов.

"У них расставание идет через два года. Будет достаточно конфликтная ситуация. Сложная полоса – 43, 44, особенно 44 года, а это совпадает с периодом спада у Аллы Борисовны. Поэтому у них возможно расставание. Потому что когда оба партнера находятся на спаде, идет невосприятие в партнерских отношениях", – сделали те свой прогноз.

Пугачева и Галкин разводятся? В сети опять поднялся ажиотаж
Пугачева и Галкин разводятся? В сети опять поднялся ажиотаж

Как разрушить, так и сохранить семью, по их словам, может только Пугачева благодаря ее сильному духу и терпению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
Тег
Новости России
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