Пугачева готовится к очередной свадьбе: что об этом известно

Стало известно о свадьбе в семье российской примадонны Аллы Пугачевой – ее единственный племянник Владислав, с которым ранее артистка со скандалом оборвала все связи, решил пожениться.

Влад Пугачев планирует связать себя узами брака с некой Гузель – бухгалтером из Казани. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына, там они и познакомились, пишет "Комсомольская правда".

35-летний Владислав рассказал, что его семья будет жить в квартире, которую купила ему Пугачева. Ранее примадонна также обеспечивала его финансами – давала около 150 тысяч рублей ежемесячно. После того, как он начал употреблять алкоголь и наркотики, она перестала это делать и вообще общаться с ним.

Алла Пугачева Комсомольская правда

"Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. И мы планируем с Гузель свадьбу", – поделился планами племянник Пугачевой.

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Невеста Пугачева Гузель в свою очередь подчеркнула, что свадьбу они с Владом отмечать не будут, так как не хотят публичности – многие журналисты будут проявлять интерес из-за примадонны.

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем – не хотим, чтобы у ЗАГСа нас встречали журналисты. Это только наш праздник", – рассказала женщина.

Племянник Пугачевой со своей невестой Комсомольская правда

Напомним, в 2011 лет назад Алла Пугачева похоронила своего младшего брата. Полковнику запаса Евгению Пугачеву было 60 лет, когда он скончался после операции на сердце. После смерти брата Алла Борисовна стала опекать своего племянника Влада.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Влада Пугачева, племянника Аллы Пугачевой, сбила машина. Автомобиль "задел" мужчину на большой скорости, после чего тот упал, а встать самостоятельно уже не смог. Ему понадобилась операция.

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