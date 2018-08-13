"Пугачева бесится от ревности": Киркоров похвастался новой эффектной "музой"

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров представил своим фолловерам в соцсети новую "музу", за которой, как признался он сам, следит уже довольно долгое время.

Столь почетное место в концертной жизни артиста заняла скандальная российская телеведущая и поп-певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков Киркорова в Instagram, где пара опубликовала совместные фотографии.

"Мое сегодняшнее вдохновение на шоу Ольга Бузова. Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться..." - описал свежую фотографию Киркоров.

Это известие изрядно удивило фанов певца. Некоторые предположили, что этот дуэт настолько хорош, что обзавидуется даже сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая также ранее занимала место "музы" в жизни Киркорова. Других же так возмутила новость, что они тут же пригрозили сдать билеты на шоу артиста.

"Фууууу, собиралась я на концерт Киркорова, но теперь сдам пойду билеты, он упал до уровня этой шм*ры...", "Вот это будет дуэт!", "Пугачева бесится от ревности", "Мм, сладкая парочка", "Столько певиц в шоу-бизе, а он выбрал Бузову???" - пишут в комментариях.

В свою очередь, похвасталась успехами и сама Ольга Бузова, назвавшая Киркорова "своим королем".

"Какой сегодня невероятный вечер. Все благодаря моему королю Филиппу Киркорову. Как нам хорошо с тобой, такое взаимопонимание. Спасибо еще раз за такой потрясающий концерт и вечер...я все время видела твои глаза", - написала она под совместным фото с певцом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эстрадный певец Филипп Киркоров назвал виновного в смерти родной сестры, а также признался, как мог спасти ее жизнь и почему не явился на похороны.