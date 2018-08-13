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СпортLady

"Пугачева бесится от ревности": Киркоров похвастался новой эффектной "музой"

35.4тЧитать новость на украинском

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров представил своим фолловерам в соцсети новую "музу", за которой, как признался он сам, следит уже довольно долгое время.

Столь почетное место в концертной жизни артиста заняла скандальная российская телеведущая и поп-певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова, что вызвало неоднозначную реакцию подписчиков Киркорова в Instagram, где пара опубликовала совместные фотографии.

"Мое сегодняшнее вдохновение на шоу Ольга Бузова. Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться..." - описал свежую фотографию Киркоров.

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Это известие изрядно удивило фанов певца. Некоторые предположили, что этот дуэт настолько хорош, что обзавидуется даже сама примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая также ранее занимала место "музы" в жизни Киркорова. Других же так возмутила новость, что они тут же пригрозили сдать билеты на шоу артиста.

"Фууууу, собиралась я на концерт Киркорова, но теперь сдам пойду билеты, он упал до уровня этой шм*ры...", "Вот это будет дуэт!", "Пугачева бесится от ревности", "Мм, сладкая парочка", "Столько певиц в шоу-бизе, а он выбрал Бузову???" - пишут в комментариях.

В свою очередь, похвасталась успехами и сама Ольга Бузова, назвавшая Киркорова "своим королем".

"Какой сегодня невероятный вечер. Все благодаря моему королю Филиппу Киркорову. Как нам хорошо с тобой, такое взаимопонимание. Спасибо еще раз за такой потрясающий концерт и вечер...я все время видела твои глаза", - написала она под совместным фото с певцом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, эстрадный певец Филипп Киркоров назвал виновного в смерти родной сестры, а также признался, как мог спасти ее жизнь и почему не явился на похороны.

Персоны
Филипп КиркоровАлла ПугачеваОльга Бузова
Место
Россия
Объекты
соцсетиInstagramшоу-бизнес
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