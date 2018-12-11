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''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

1.6тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, сверкнула пышной грудью перед поклонниками.

Так, артистка показала в Instagram серию пикантных снимков, на которых изображена в наряде с весьма глубоким декольте.

Снимки были сделаны во время прямого эфира вокального проекта "Х-фактор" в субботу, 8 декабря, однако похвасталась ими Каменских только спустя несколько дней.

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Поклонники артистки отметили, что образ Насти слишком откровенный и пристыдили ее за то, что исполнительница часто демонстрирует пикантные части тела.

"А куда же без показа груди? Прям очень откровенно", – написали ей в комментариях.

В то же время многие встали на защиту NK, отметив, что артистка выглядит красиво и сексуально, а также является "примером сильной женщины".

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

''Прям очень откровенно'': Каменских сверкнула пышной грудью на публике

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Как сообщал OBOZREVATEL, Настя Каменских вызвала волну негодования вызывающим поведением, из-за которого на нее накинулись пользователи в сети. Многие отметили, что Настя "зазвезделась" и ведет себя неподобающе.

Персона
Настя Каменских (NK)
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