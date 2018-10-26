Проведут со сцены: где и когда попрощаются с Николаем Караченцовым

Прощание с умершим актером Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, в московском театре "Ленком", где многие годы трудился артист.

Церемония состоится на сцене главного зала театра. О том, в каком формате будет проходить траурное мероприятие - закрытым или доступным для публики - пока неизвестно. Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер, пишет РИА Новости.

"Естественно, что прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре – на сцене "Ленкома" 29 октября", – рассказал Варшавер, добавив, что остальные организационные моменты пока обсуждают близкие Караченцова, поэтому ситуация может измениться.

НТВ

"Кроме того, что касается места захоронения – этот вопрос решат в течение нескольких часов", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов умер утром 26 октября. Артист не дожил всего один день до своего 74-летия. Больше года Николай Караченцов боролся с раком легких. 13 октября стало известно, что артист угодил в клинику и не мог самостоятельно дышать - помимо тяжелого заболевания у него развилось воспаление легких. В пятницу у Караченцова отказали почки, что и стало причиной смерти.