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СпортLady

"Просто звери": Вайкуле оценила реакцию на свои слова о Крыме

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Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая прежде заявила о своей твердой позиции по Крыму, призналась, что не ожидала, что ее твердый отказ посещать аннексированный Россией полуостров вызовет такой резонанс.

Набросившихся на нее интернет-критиков Вайкуле назвала "зверями", пишет РИА "Новости".

Фото: goodhouse.ru

"Я даже не представляла, что люди такие звери. Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят", - отметила артистка.

При этом, как подчеркнула певица, после ее слов о Крыме коллеги по цеху показали свое истинное лицо.

"Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно", - добавила она.

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Напомним, в СМИ вызвали резонанс слова Лаймы Вайкуле. Во время одной из пресс-конференций в преддверии концерта артистка ответила на острый вопрос журналиста, заявив, что ни при каких условиях не согласится ехать в Крым.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что поддерживает выбор Вайкуле касательно аннексированного Россией полуострова.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Лайма Вайкуле
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
Можно подумать что эта старая латышская шпрота кому-то в России интересна. Этой плесени только и осталось что ездить с гастролями по самым захудалым хохлятским хуторам.
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Скирда Женя
Скирда Женя
Молодец Лайма, Браво, Спасибо!!!!
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9
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Рашисты хотят всех замарать своим говном, но есть люди которые не хотят быть стадом и блеять.
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Гость
Гость
Лозбинг Эмилия, Либерда ))))), иди сразу во Францию , там тебе будет комфортно )))))
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Гость
Гость
Kolbin Sam, шпротина, ))), ты же идиот , с тобой переговоры/разговоры не имеют значения. Тебе лечиться необходимо в одной палате с Певицей )))))
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