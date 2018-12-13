''Просто выгнал'': врач Киркорова рассказал о причудах российских звезд

Личный врач певца Филиппа Киркорова Лев Рудин, который также работает и тесно общается со многими российскими звездами, рассказал о причудах и тайнах знаменитостей.

Так, врач является личным фониатром культовых советских и российских певцов, среди которых также Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина, актер Дмитрий Харатьян, балерина Анастасия Волочкова и другие. По его словам, у каждого из представителей шоу-бизнеса есть свои причуды и странности. К примеру, Киркоров всегда приезжает к врачу с цветами, а актера Дмитрия Харатьяна Рудин однажды был вынужден выгнать прямо из кабинета, пишет СтарХит.

"Все знают фишку: клиника – моя территория, звезда здесь одна – я. Никому не позволяется показывать свою значимость. Но как-то пытался это сделать господин Харатьян. Высокомерно себя вел. Прием не состоялся, потому что я просто выгнал его из кабинета. Сказал на прощание: "Всего доброго, вы ошиблись дверью". Могу себе это позволить", – рассказал врач.

Дмитрий Харатьян INSTANEWS MEDIA

Также он поделился самым неординарным знакомством со звездой – Валерием Леонтьевым. Рудин прилетел ночным рейсом из командировки и обнаружил среди ночи на телефоне десяток пропущенных звонков от представителей артиста.

"Я взял дома оборудование и был у Леонтьева в полвторого ночи. Встретил тот радушно, чуть ли не тапки на меня одевал. Я даже смутился от такого внимания", – отметил Рудин.

Валерий Меладзе и Лев Рудин levrudin.ru

Врач добавил, что тесно общается и много лет сотрудничает с Филиппом Киркоровым, который всегда к мужчине приезжает с цветами.

"Он всегда с цветами: букет администратору, медсестре и мне. Я, наверное, один из немногих, кто видел поп-короля в спортивном костюме. Ведь кажется, что Киркоров выходит из дома только при параде. У него есть фишка – он не любит селфи. Мне недавно жаловался: "За последний год не дал ни единого автографа. Всем нужны только фото!" К нам же можно приехать хоть в халате", – отметил фониатр.

Григорий Лепс и Лев Рудин levrudin.ru

Лев Рудин levrudin.ru

Анастасия Волочкова и Лев Рудин levrudin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил в одном из ресторанов на московской Рублевке 7-летие дочери Аллы-Виктории, организовав праздник в стиле "Гарри Поттера". Среди гостей мероприятия были замечены российские знаменитости со своими детьми.

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