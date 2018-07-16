"Просто обалдеть": Седокова покорила фанов аппетитными формами

Опальная украинская певица, экс-солистка популярной женской группы "ВИА Гра" Анна Седокова похвасталась пикантным снимком.

Фото, сделанное на юго-востоке Франции, артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница позирует на камеру в ярком красном купальнике на фоне моря.

"Еще сочиню 7 песен и я улечу туда, где вода лазурного цвета, а ночью на небе видны сотни тысяч звезд и тебя ничего не тревожит. Единственная проблема – это правильный выбор обуви, чтобы танцевать на столе", – отметила певица.

В комментариях под постом пользователи восхитись фигурой Седоковой и сделали артистке много комплиментов.

"Какая шикарная фигура", "Ммм, какая хорошая фотография", "Класс", "Красотка наша", "Фигура огонь", "Божественная", "Просто обалдеть", – отмечают подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица похвасталась огромным букетом роз, который ей подарил любимый.