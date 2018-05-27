"Просроченная Леди Гага": Бузову раскритиковали за странный наряд

Российскую певицу, звезду реалити-шоу "Дом 2" Ольгу Бузову раскритиковали за странный наряд.
В нем скандальная артистка появилась на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV, которая состоялась 26 мая в Москве. Бузова появилась на мероприятии в ярком наряде, который взбудоражил подписчиков Instagram-аккаунта RU.TV.
Эпатажный образ звезда "Дома-2" продумала до деталей. На голову она надела золотую шляпку в виде медузы Горгоны. На плечи – золотые защитные пластины, на груди – лиф в виде осколков зеркала. Основой образа послужили золотые чулки с прорезями и откровенное фиолетовое боди.
Только что получила премию от телеканала @ru_tv 🏆💋 Спасибо, что выделили меня ( в отдельную номинацию даже🤪), Ольга Бузова Года 2018 👸🏻, и вручили ваш знаменитый самовар, о котором мечтают все артисты ♥️ Спасибо моим поклонникам, которые голосуют за меня! Именно благодаря вашей любви и поддержке я живу и творю! Это ваша награда 🏆Помните - миром правит любовь 💖 L Love ❤️ #ольгабузовагода#моилюдивсегдасомной
Несмотря на то, что выглядела Бузова достаточно эффектно, она поддалась критике со стороны пользователей сети.
"Просроченная Леди Гага", "Как купол у церкви", "Ужасно... Только она могла так одеться", - пишут комментаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова выложила в сеть фото в свадебном платье, чем привела фанатов в недоумение.