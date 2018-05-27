"Просроченная Леди Гага": Бузову раскритиковали за странный наряд

Российскую певицу, звезду реалити-шоу "Дом 2" Ольгу Бузову раскритиковали за странный наряд.

В нем скандальная артистка появилась на церемонии вручения музыкальной премии RU.TV, которая состоялась 26 мая в Москве. Бузова появилась на мероприятии в ярком наряде, который взбудоражил подписчиков Instagram-аккаунта RU.TV.

Эпатажный образ звезда "Дома-2" продумала до деталей. На голову она надела золотую шляпку в виде медузы Горгоны. На плечи – золотые защитные пластины, на груди – лиф в виде осколков зеркала. Основой образа послужили золотые чулки с прорезями и откровенное фиолетовое боди.

Новости Полуголая Бузова блеснула перед камерой интимной зоной тела

Несмотря на то, что выглядела Бузова достаточно эффектно, она поддалась критике со стороны пользователей сети.

"Просроченная Леди Гага", "Как купол у церкви", "Ужасно... Только она могла так одеться", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ольга Бузова выложила в сеть фото в свадебном платье, чем привела фанатов в недоумение.