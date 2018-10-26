"Просил отвезти его на Майдан": жена умершего Караченцова об Украине

В России 26 октября умер известный актер Николай Караченцов. Покойный российский и советский артист и его жена Людмила Поргина косвенно поддерживали аннексию Крыма и политику президента РФ Владимира Путина. Сам актер никогда четко не заявлял о своей позиции, однако его жена неоднократно делала противоречивые высказывания на счет Украины, которые приписывала Николаю.

Так, несмотря на то, что несколько лет назад Караченцов якобы заявлял, что "не может оторвать Украину от России", а его супруга отмечала, что "Крым - русская земля", в 2014-м году они вместе посещали Киев и следили за событиями на Майдане. OBOZREVATEL предлагает вспомнить о высказываниях семьи Караченцовых относительно событий в Украине и политической ситуации в стране.

Караченцов на Майдане

"Здесь кровью пахнет..."

"Мы были на Майдане в начале февраля, когда все это только началось. И Коля попросил отвезти его туда, мы жили в гостинице рядом. Он сказал, что это начало гражданской войны, здесь кровью пахнет. Ну как же так? Это Киевская Русь, там масса людей русского происхождения, мы говорим на одном языке практически. Украина появилась как название позже, была Русь. Там произошло крещение Руси, это все смешно и трагично. Мы венчались на Руси, а у нас был украинский священник, я не могу оторвать Украину от России никак. Многие наши друзья пошли в ополчение, те, кто был воинами в Чечне, Афганистане. Они пошли проливать свою кровь просто, за народ", - цитирует Людмилу Поргину издание Super.

"Крым - это наша земля"

"Я знаю людей, которые вообще не поддерживают политику президента Путина, но я ее поддерживаю полностью. Крым - это наша земля. Я не понимаю Андрея Макаревича, его радости, потому что он говорит, что мы - узурпаторы. Я не знаю, чем он может гордится в своем творчестве, мы гордимся тем, что, будучи на гастролях в Европе, мы говорили, что Россия это страна, в которой не хотят войны", - высказывалась жена Караченцова.

Караченцов с супругой

"Раньше они были братьями и сестрами"

"Это неумно – так рассуждать, что украинцы ниже русских. Раньше они были братьями и сестрами, а сейчас оттого, что такая политика, в РФ считают, что они нелюди. Масса людей страдает от этой политики. Вот сейчас сказали, что наши самолеты не будут летать над Украиной. Это же глупость!" - отметил Караченцов на вопрос о том, поддерживает ли он российских коллег, которые считают, что по сравнению с русскими украинцы всегда были на второй или третьей позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.