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''Прошу заткнуться'': друг Лорак в Украине резко высказался о выборах

5.8тЧитать материал на украинском

Экс-продюсер певицы Ани Лорак Сергей Перман резко высказался об итогах первого тура президентской гонки в Украине.

На личной странице в Facebook он заявил, что голосовал за лидера юмористической студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и призвал "заткнуться" всех, кто несогласен с его позицией.

Анни Лорак и Сергей Перман

Анни Лорак и Сергей Перман

Фото: facebook.com

"Я вхожу в эти 30% , прошу всех умников, недовольных моим выбором, заткнуться или удалиться из друзей", — написал Перман.

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Пост продюсера прокомментировали десятки его единомышленников, коллег по цеху.

''Прошу заткнуться'': друг Лорак в Украине резко высказался о выборах
''Прошу заткнуться'': друг Лорак в Украине резко высказался о выборах

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАни Лорак
Место
Украина
Теги
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Махно Володимир
Махно Володимир
житок открыл свой ротик???!!! слышишь ты, кучервый, а не пройти ли тебе нахуй следом за тимошенко?
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