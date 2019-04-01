''Прошу заткнуться'': друг Лорак в Украине резко высказался о выборах

Экс-продюсер певицы Ани Лорак Сергей Перман резко высказался об итогах первого тура президентской гонки в Украине.

На личной странице в Facebook он заявил, что голосовал за лидера юмористической студии "Квартал 95" Владимира Зеленского и призвал "заткнуться" всех, кто несогласен с его позицией.

Анни Лорак и Сергей Перман Фото: facebook.com

"Я вхожу в эти 30% , прошу всех умников, недовольных моим выбором, заткнуться или удалиться из друзей", — написал Перман.

Пост продюсера прокомментировали десятки его единомышленников, коллег по цеху.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российский певец и композитор Алексей "Профессор" Лебединский неожиданно поздравил Владимира Зеленскогос уверенной победой в первом туре президентской гонки.

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