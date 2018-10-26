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''Прощай,Коля!'' Пугачева трогательно отреагировала на смерть Караченцова

5.5тЧитать материал на украинском

Примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачева отреагировала на смерть известного актера Николая Караченцова.

Так, легендарная певица тепло общалась с умершим артистом. По случаю его смерти она опубликовала короткий пост на персональной странице в Instagram.

"Прощай, Коля!" - написала Пугачева в память Караченцове, прикрепив к посту его фотографию.

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Поклонники в комментариях отреагировали на публикацию, отметив, что смерть поразила их до глубины души.

"Алла Борисовна, так коротко, но до слез..." - отметили фолловеры.

''Прощай,Коля!'' Пугачева трогательно отреагировала на смерть Караченцова

''Прощай,Коля!'' Пугачева трогательно отреагировала на смерть Караченцова

''Прощай,Коля!'' Пугачева трогательно отреагировала на смерть Караченцова

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, в больнице в городе Красногорск. Последние два дня жизни актер находился в очень тяжелом состоянии и практически не приходил в сознание. Супруга артиста Людмила Поргина рассказала о смерти и последних днях жизни мужа, отметив, что он "держался до последнего, хоть и мучился".

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет в понедельник, 29 октября, на сцене театра "Ленком" в Москве.

Персоны
Николай КараченцовАлла Пугачева
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Мышаков Андрей
Мышаков Андрей
Сдох ещё один фашиствовавший имперец, который поддерживал своим талантом войну и убийства украинцев. Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой
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