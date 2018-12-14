''Проломили кости'': любимый актер Путина рассказал, как чуть не погиб

Скандальный российский артист, любимый актер президента РФ Владимира Путина Алексей Панин рассказал о том, как его чуть не убили.

Актер отметил, что его побили восемь мужчин, однако он сам спровоцировал драку. С последствиями инцидента он борется до сих пор. Об этом Алексей рассказал в интервью российскому журналисту Денису Ковальскому, выпуск которого опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"Я сам не провоцирую скандалы никогда. Но если мне что-то "подбросить", я как спичка загораюсь. Я очень редко получал п**дюлей, но последний раз я получил очень "хорошо". Я понял что меня могли убить", – разоткровенничался Панин.

Алексей Панин Сегодня

"Я целенаправленно на это нарвался. Это моя глупость. Моя жена ушла с армянином, достаточно непорядочным человеком. Я поехал в Сочи, был в неадекватном состоянии и нарвался на восьмерых "горных армян". Я не помню, как они меня били, мне проломили кости на лице, теперь оно частично не чувствует. Все скреплено пластинами. Они когда меня узнали, начали отпаивать водкой, я не стал писать никаких заявлений на них – это не "по-пацански". Я сам "гавкал" и получил", – подытожил Алексей, добавив, что с тех пор он очень изменился и больше у него подобных ситуаций не было.

Алексей Панин и Владимир Путин ВладТайм

Алексей Панин Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, также Алексей Панин рассказал о своих взаимоотношениях с покойным советским исполнителем Иосифом Кобзоном. Он отметил, что многие годы тесно дружил с артистом, но когда актер переживал нелегкие времена и попросил у певца помощи, тот ему отказал.

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