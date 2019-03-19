Проклятие "Последнего героя": в России жестко ответили на слухи после смерти Началовой

Бывший продюсер некогда популярной передачи "Последний герой" Александр Любимов опроверг слухи о закономерности смертей героев проекта, которую замкнула российская певица Юлия Началова.

Он посоветовал в комментарии "РИА Новости" тем, кто ищет мистические совпадения, обратить внимание на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова, который дважды участвовал в шоу и до сих пор полон сил.

Юлия Началова ("Последний герой")

"Моей основной заботой был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример, как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда", — ответил Любимов.

Напомним, что ранее в сети провели параллель в смертях популярных российских звезд, которые участвовали в передаче "Последний герой". Юлия Началова оказалась девятой в жутком списке.

Юлия Началова, Децл, Сергей Бодров-младший, Жанна Фриске aif.ru

Так, среди погибших после проекта оказались: ведущий Сергей Супонев, актер Сергей Бодров-младший, победительница четвертого сезона Яна Волкова, Сергей Сакин, певица Жанна Фриске, Кирилл Толмацкий (Децл), актриса Вера Глаголева и певец Крис Кельми.

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