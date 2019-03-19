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Проклятие "Последнего героя": в России жестко ответили на слухи после смерти Началовой

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Бывший продюсер некогда популярной передачи "Последний герой" Александр Любимов опроверг слухи о закономерности смертей героев проекта, которую замкнула российская певица Юлия Началова.

Он посоветовал в комментарии "РИА Новости" тем, кто ищет мистические совпадения, обратить внимание на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова, который дважды участвовал в шоу и до сих пор полон сил.

Юлия Началова ("Последний герой")

Юлия Началова ("Последний герой")

"Моей основной заботой был Николай Николаевич Дроздов, который проявил себя совершенно невероятным молодым человеком, показал пример, как надо жить и радоваться жизни. И с ним, слава тебе Господи, все в порядке — и сейчас, и тогда", — ответил Любимов.

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Напомним, что ранее в сети провели параллель в смертях популярных российских звезд, которые участвовали в передаче "Последний герой". Юлия Началова оказалась девятой в жутком списке.

Юлия Началова, Децл, Сергей Бодров-младший, Жанна Фриске

Юлия Началова, Децл, Сергей Бодров-младший, Жанна Фриске

aif.ru

Так, среди погибших после проекта оказались: ведущий Сергей Супонев, актер Сергей Бодров-младший, победительница четвертого сезона Яна Волкова, Сергей Сакин, певица Жанна Фриске, Кирилл Толмацкий (Децл), актриса Вера Глаголева и певец Крис Кельми.

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Персоны
Юлия НачаловаЖанна ФрискеДецл (Кирилл Толмацкий)Вера ГлаголеваКрис КельмиСергей Бодров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесшоуНовости России
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