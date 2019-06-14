"Проиграла борьбу с раком": трагически умерла звезда сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут"

Звезда популярных мексиканских сериалов "Дикая Роза" и "Богатые тоже плачут", актриса Эдит Гонсалес умерла после трехлетней борьбы с онкологией.

Гонсалес скончалась на 55-м году жизни от рака яичников. Об этом сообщает издание New York Daily News.

Эдит Гонсалес Кинопоиск

Гонсалес получила популярность во всем мире, в том числе и бывшем СССР, благодаря телесериалам "Богатые тоже плачут", где она сыграла Марисабель (дочь главной героини Марианны и Луиса Альберто), и "Дикая Роза", в котором Эдит играла Леонеллу Вильяреаль (также одна из главных ролей).

Главная героиня этих сериалов Вероника Кастро подтвердила на личной странице в Instagram смерть коллеги по съемочной площадке, сказав, что ей трудно смириться с трагедией.

Эдит Гонсалес в сериале "Богатые тоже плачут" Кинопоиск

"Эдит Гонсалес. Столько воспоминаний и так много наград. Мне больно", – написала Кастро.

О том, что она больна раком, Гонсалес объявила в 2016 году. Она перенесла несколько операций, ее состояние улучшилось, но несколько месяцев назад болезнь вернулась.

Эдит Гонсалес с мужем Кинопоиск

У женщины осталась 14-летняя дочь Констанца.

Эдит Гонсалес Кинопоиск

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что умерла американская актриса Сильвия Майлз –двукратная номинантка на "Оскар" и актриса сериала "Секс в большом городе". Майлз скончалась в Нью-Йорке в возрасте 94 лет.

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