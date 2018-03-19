"Какие ноги!" Тина Кароль рассыпалась в комплиментах Зиандже

Судья проекта "Голос країни-8" Тина Кароль похвалила ноги самой необычной участницы шоу, певицы-трансгеднера Зианджи, которая выступила на этапе "вокальных боев" в воскресенье, 18 марта (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Зианджа приняла участие в "боях" вместе с колоритным конкурсантом Алексеем Бакланом, спев песню "Summertime Sadness". Кароль отметила, что Зианджа выглядит прекрасно и ей очень приятно смотреть на длинные и стройные ноги артистки. Видео с выступлением опубликовано на YouTube-канале "Голоса".

"Это было невероятно. Это было одновременно странно, дико, отлично и сексуально. Зианджа, я наконец въехала. Мне, как девушке, очень приятно смотреть на твои ноги. Я бы пошла на твой концерт", - прокомментировала выступление Тина.

Зианджа (Борис Апрель) YouTube

Отметим, ранее судья проекта Тина Кароль, комментируя выступление экс-Бориса Апреля на этапе "слепых прослушиваний", упрекала Зианджу за ее манеру пения и заявила, что хочет увидеть ее внутреннюю суть.

Сама же конкурсантка заявила, что свое выступление посвящает всем изгоям.

"Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, оттолкнуть обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", - откровенно призналась вокалистка.

Как сообщал "Обозреватель", исполнительница Зианджа ранее была известная как певец-фрик Борис Апрель. В 2014 году молодой артист уехал в США, где сменил пол и стал называть себя Аней Эйприл.