''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая является частым гостем на российских вечеринках и концертах, удивила поклонников неудачным образом, в частности, из-за некачественного парика.

Так, артистка решила похвастаться перед фанами новым снимком, на котором предстала в сверкающем платье и гладкой прической. Фотография опубликована в ее Instagram-профиле.

Фанаты Лорак увидели, что на голове у артистки - парик, который выглядит неестественно и дешево. К тому же, за спорный образ звезду сравнили с "официанткой дешевой забегаловки".

"Ору! Привет с большого бодуна! У вас там в России парик носят поверх кокошника? Почему волосы не подобрали по-людски?" - жестко пошутили над Ани Лорак фолловеры.

"Боже, тяжело что-то со своими волосами сделать? Хоть стой, хоть падай, ни у кого такого уродства нет - парик не умеет носить, или с расческой не дружит. Дива, блин", - разразились критикой фаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак удивила поклонников новым снимком. Артистка позировала в перьях, образ вызвал критику со стороны пользователей. В сети в очередной раз подметили, что певица постарела.