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''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

2.1тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая является частым гостем на российских вечеринках и концертах, удивила поклонников неудачным образом, в частности, из-за некачественного парика.

Так, артистка решила похвастаться перед фанами новым снимком, на котором предстала в сверкающем платье и гладкой прической. Фотография опубликована в ее Instagram-профиле.

Фанаты Лорак увидели, что на голове у артистки - парик, который выглядит неестественно и дешево. К тому же, за спорный образ звезду сравнили с "официанткой дешевой забегаловки".

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Ору! Привет с большого бодуна! У вас там в России парик носят поверх кокошника? Почему волосы не подобрали по-людски?" - жестко пошутили над Ани Лорак фолловеры.

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"Боже, тяжело что-то со своими волосами сделать? Хоть стой, хоть падай, ни у кого такого уродства нет - парик не умеет носить, или с расческой не дружит. Дива, блин", - разразились критикой фаны.

''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

''Привет с большого бодуна'': Лорак высмеяли за неудавшийся гламурный образ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак удивила поклонников новым снимком. Артистка позировала в перьях, образ вызвал критику со стороны пользователей. В сети в очередной раз подметили, что певица постарела.

Персона
Ани Лорак
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам все заведно. Завесть плохое чювство
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Ткаченко Ігор
Ткаченко Ігор
Игорь Анатольевич, купи букварь
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