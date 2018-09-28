Притула признался, что его уволили за "сексуальное домогательство"

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула признался, что 18 лет назад его уволили с работы за сексуальные домогательства.

Об этом он рассказал в новом выпуске юмористического шоу "Кто сверху?" на "Новом канале".

"2000 год. Я на заработках в Лондоне. Понятно, что там работало и работает много людей разных национальностей. И когда ты с ними пересекаешься, то в первую очередь выпытываешь: у мальчиков - мат на их языке, а у девочек - как будет "я тебя люблю". Так вот, работал я в двенадцати милях от столицы Англии на киностудии официантом. А на раздаче пасты была испанка. Она научила меня говорить "te quiero" и "amore mio". Как-то я все те слова сказал ей. На что она начала визжать, как придурочная, "stop it". Через три минуты ко мне подходит главный менеджер и увольняет за сексуальные домогательства. После того еще и предписывает доработать этот день. Я говорю: "Если ты такой умный, то носи сам ты тарелки" и выхожу с гордо поднятой головой. До сих пор не могу поверить, что меня уволили за сексуальные домогательства", - рассказал Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сергей Притула показал видео, которое снял в Германии. Мужчина удивился количеству теннисных кортов и волейбольных полей в одном из жилых районов.