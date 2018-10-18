''Пришлось преодолеть себя'': судья ''Танців з зірками'' поделилась печальным опытом

Украинская балерина, судья телешоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как относится к участникам проекта, которые получили травмы, и поделилась собственным горьким опытом, произошедшим с ней во время напряженных гастролей.

Так, артистка отметила, что никакой снисходительности к травмированным участникам "Танцев" у нее нет, и на поблажки им надеяться не приходится. Более того, ей и самой приходилось выступать перед публикой, чувствуя себя очень плохо. Об этом Кухар рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

Балерина отметила, что одно из самых сложных ее выступлений было во время гастроей в Латинской Америке. Тогда ей пришлось выступать с высокой температурой из-за серьезного отравления.

"Я отравилась, у меня - температура под 40, но пришлось преодолеть себя и отработать так, чтобы зал был доволен. Зрителя не интересует твое состояние. Он хочет получить эмоции, которые ожидает. Нельзя сказать публике: "Сегодня я не могу, приходите завтра, тогда станцую вам хорошо, если буду чувствовать себя лучше", - отметила Кухар и добавила, что для танцора любая остановка - подобна смерти в карьере, поэтому при любых обстоятельствах необходимо двигаться дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерину Кухар раскритиковали пользователи сети за необъективное отношение к одной из сильнейших пар на шоу "Танці з зірками".