Принц Гарри обвинил брата: в королевской семье разгорелся скандал

В королевской семье опять разгорелся скандал из-за Меган Маркл. Принц Гарри обвинил своего брата принца Уильяма в том, что тот разрушает его отношения с супругой.

Размолвка произошла после того, как Уильям заявил младшему брату о том, что его роман с Маркл развивается слишком стремительно. Об этом сообщает издание The Sun.

Сплетник

"Уильям сказал своему брату, что они ничего не знают о ее прошлом, ее намерениях, и о том, какова она на самом деле", — пишет издание.

В ответ Гарри обвинил Уильяма в попытке разрушить их отношения с Маркл.

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Источник отметил, что принц Гарри чувствует вину за то, что не смог в свое время защитить свою мать принцессу Диану.

"Это его способ искупления. Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет", — пояснил источник.

Clutch

Российская газета

Ранее, в СМИ появились слухи о том, что Кейт Миддлтон дала Меган Маркл пощечину за то, что та грубо разговаривала с сотрудниками, работающими на герцогиню Кембриджскую.

ВладТайм

Как писал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл потеряли уже троих персональных помощников. Причиной проблем королевской семьи стало грубое поведение Маркл с персоналом, а также внезапное ухудшение характера принца Гарри.