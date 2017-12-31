"Прикольные лепешки": угодившая в секс-скандал звезда разгневала сеть голой грудью

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно угодила в секс-скандал из-за слива ее интимных фотографий в сеть, разозлила пользователей сети очередным откровенным снимком.

Его она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Волочкова запечатлена в платье с очень глубоким декольте.

Анастасия Волочкова Instagram @volochkova_art

Пользователи сети раскритиковали балерину за слишком откровенный вырез, а также отметили, что ее грудь выглядит не очень привлекательно.

"Прикольные лепешки", "Уши спаниэля...", "У вас тесто убежало. И растеклось по грудной клетке. Скоро к пупку стечет", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Волочкова нарвалась на критику из-за откровенного наряда, в котором посетила Кремль.