"Прикольные лепешки": угодившая в секс-скандал звезда разгневала сеть голой грудью

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно угодила в секс-скандал из-за слива ее интимных фотографий в сеть, разозлила пользователей сети очередным откровенным снимком.
Его она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На фотографии Волочкова запечатлена в платье с очень глубоким декольте.
Анастасия Волочкова
Instagram @volochkova_art
Пользователи сети раскритиковали балерину за слишком откровенный вырез, а также отметили, что ее грудь выглядит не очень привлекательно.
"Прикольные лепешки", "Уши спаниэля...", "У вас тесто убежало. И растеклось по грудной клетке. Скоро к пупку стечет", - пишут комментаторы.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Волочкова нарвалась на критику из-за откровенного наряда, в котором посетила Кремль.