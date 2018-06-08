"Прикид Пугачевой": Регину Тодоренко критикуют за выбор наряда

Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала смелый образ. Тодоренко появилась на российской премии Fashion People Awards 2018 в неудачном наряде.

Регина позировала на красной дорожке в платье-тунике, полностью вручную расшитой стеклярусами от Alla Kravchenko.

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Свой наряд Тодоренко дополнила высокими сапогами.

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Поклонники раскритиковали Регину за внешний вид: "Стилиста надо поменять", "Прикид Пугачевой", "Образ оставляет желать лучшего", "Вульгарный образ", "Не образ, а ужас...как можно молодую и красивую девушку так испортить нарядом", "Старит этот образ...дешево выглядит", "Ужасный наряд", "Стилист тебе явно не друг", "Неудачно подобрали образ", - комментируют пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Анна Седокова похвасталась музыкальной наградой, которую ей вручили в Москве. Премию Анна получила за клип на песню "Не твоя вина", которая была презентована еще в октябре 2017 года.