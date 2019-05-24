Приемная дочь Потапа засветила "беременный" живот: появились фото

Некогда приемная дочь украинского продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), старшая дочка его экс-супруги Ирины Горовой Наталья заинтриговала сеть снимком с "беременным" животом.

Так, 22-летняя девушка в Stories своего аккаунта в Instagram показала фото с явно округлившимся животиком и отметила, что "это слишком личный момент, который она не хочет обсуждать".

Ряд СМИ уже сообщил, что Горовая-младшая якобы ждет ребенка. Девушка же, скорее всего, таким образом просто решила пошутить и, очевидно, преднамеренно надула живот.

Наташа Горовая и Потап Instagram @natashka.gorovaya

Отметим, Наташа была приглашенной на нашумевшую свадьбу своего приемного отца Потапа и певицы Насти Каменских. На мероприятии она выбрала облегающий наряд, приоткрывающий ее живот.

Наташа Горовая Instagram @natashka.gorovaya

Подкаченный пресс и тонкая талия подтвердили, что Горовая не пребывает в интересном положении. Еще одним подтверждением стало видео, на котором видно, как Наталья отрывается на свадьбе с шампанским.

"Сториз" Наташи Горовой Instagram @natashka.gorovaya

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