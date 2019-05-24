Приемная дочь Потапа засветила "беременный" живот: появились фото

Некогда приемная дочь украинского продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), старшая дочка его экс-супруги Ирины Горовой Наталья заинтриговала сеть снимком с "беременным" животом.
Так, 22-летняя девушка в Stories своего аккаунта в Instagram показала фото с явно округлившимся животиком и отметила, что "это слишком личный момент, который она не хочет обсуждать".
Ряд СМИ уже сообщил, что Горовая-младшая якобы ждет ребенка. Девушка же, скорее всего, таким образом просто решила пошутить и, очевидно, преднамеренно надула живот.
Наташа Горовая и Потап
Instagram @natashka.gorovaya
Отметим, Наташа была приглашенной на нашумевшую свадьбу своего приемного отца Потапа и певицы Насти Каменских. На мероприятии она выбрала облегающий наряд, приоткрывающий ее живот.
Наташа Горовая
Instagram @natashka.gorovaya
Подкаченный пресс и тонкая талия подтвердили, что Горовая не пребывает в интересном положении. Еще одним подтверждением стало видео, на котором видно, как Наталья отрывается на свадьбе с шампанским.
"Сториз" Наташи Горовой
Instagram @natashka.gorovaya
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви Насте Каменских. В этот же день пара официально стала супругами.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантов в социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.