Приемная дочь Потапа вызвала ажиотаж в сети фото в полупрозрачном белье

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его экс-супруги Ирины Горовой Наталья восхитила сеть пикантным снимком, на котором позирует в полупрозрачном белье.

Так, девушка похвасталась в сети горячим фото, где также продемонстрировала поклонникам свои многочисленные татуировки. Снимок опубликован на личной странице Горовой-младшей в Instagram.

"Любимое мое фото. Хочу оставить здесь. Есть какие-то вопросы о тату?" – скромно подписала снимок Наташа.

Фотография, на которой изображено подтянутое полуобнаженное тело 20-летней Натальи Горовой, вызвала восхищение у пользователей сети. Свои комплименты в адрес девушки они оставили в комментариях под фото.

"Просто бомба! Это нереально красиво", – расхвалили девушку фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Потап и мать Натальи Ирина Горовая развелись в 2017 году. Ранее в СМИ распространялись слухи о том, что Потап расстался с Ириной из-за романа с украинснкой певицей Настей Каменских. Тогда она периодически появлялась на публике в компании Потапа и с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.

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