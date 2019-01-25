''Превратилась в порнозвезду'': полуголая Лорак вызвала негодование в сети эротичным фото

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, обнародовала новое откровенное фото и нарвалась на критику интернет-пользователей.

Артистка предстала перед камерами в очень смелом наряде: полупрозрачном платье, напоминающем кольчугу. Странный наряд Лорак, к тому же, практически оголяет ее грудь. Горячий снимок звезда выложила в Instagram.

"Что внутри, то и снаружи. Излучаем и притягиваем лучшее в нашу жизнь", – загадочно подписала фотографию Каролина.

Некоторые пользователи сети раскритиковали знаменитую певицу, написав в комментариях много нелестных отзывов. Так, в частности, фолловеры отметили, что Ани заметно постарела и стала выглядеть "на 50 лет".

"Ты постепенно превращаешься в порнозвезду. Выгибаешься, как утка", – упрекнули артистку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак трогательно обратилась к своим подписчикам в Instagram, при этом на видеоролике артистка появилась в довольно откровенном наряде.

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