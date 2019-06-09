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"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть

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Сеть взбудоражило новое фото российской примадонны Аллы Пугачевой, на котором она изображена в полупрозрачном мини-платье.

Так, артистка сфотографировалась со своими коллегами по сцене Стасом Михайловым и Александром Маршалом. Их совместный снимок опубликован на фан-странице примадонны в Instagram.

Пользователи сети бурно отреагировали на яркий снимок Пугачевой. Многие похвалили 70-летнюю примадонну, другие же в который раз акцентировали внимание на ее возрасте.

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"В мумию превратилась..." – написали в комментариях под фото.

"Алла уже одевается, как Кадышева (Надежда Кадышева – российская певица). Только в черном", – добавили другие.

"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть
"Превратилась в мумию": Пугачева в прозрачном "мини" взбудоражила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
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