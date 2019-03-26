Премьеры мирового балета станцуют в Киеве "Кармен" и "Шахерезаду"

Главную партию исполнит обладатель 6 золотых медалей, солист бостонского театра - Айдос Закан.

Всех ценителей балетного искусства ждет настоящий сюрприз, 28 марта в Национальной опере Украины презентуют два одноактных балетных спектакля – "Кармен" и "Шахерезада". Украинская постановка будет посвящена легенде украинского балета, которая первой исполнила партии Кармен - Валентине Калиновской. И она обещает в этот веер быть в зале!

Главные партии исполнят Наталья Мацак, Сергей Кривоконь, Ян Ваня и специальный гость из США - Айдос Закан. Айдос Закан - солист Бостонского балета и балета "Аалто" в Германии.

Заманить Айдоса в проект стало настоящей удачей, ведь он лауреат 14 международных конкурсов, обладатель 6 золотых медалей и Гран-при.

Его партнерша - Наталья Мацак, которую сама Калиновская считает лучшей исполнительницей роли Кармен, прима Национальной оперы Украины. Одна из самых востребованных украинских балерин, она сотрудничает с ведущими солистами известных театров мира. Ее мастерство было признано легендами балетной сцены: Ольгой Лепешинской, Юрием Григорьевичем, Натальей Макаровой и многими другими.

Сергей Кривоконь - Эскамильо - ученик выдающихся педагогов: народного артиста Прядченко М. Д. и народной артистки Лагоды А. В. В его репертуаре присутствуют не только роли "принцев", но и характерные ведущие партии, что является редким сочетанием для классического танцовщика. Эксперты балетного мира отмечают редкий талант и профессионализм, умение Сергея до яркого и самобытного самовыражения на сцене, не оставляя равнодушной украинскую и западную публику.

Ян Ваня - Хозе - ведущий солист Национальной оперы Украины. Учился в Пражском хореографическом училище. Один из победителей фестиваля имени Рудольфа Нуреева.

В свое время балет "Кармен-сюита" создавался и для балерины Майи Плисецкой. Она считала партию Кармен главной партией в своей жизни. Сюжет "Кармен" привлекал внимание хореографов. В 1845 году, молодой Мариус Петипа, работавший в мадридском Королевском театре, осуществил постановку одноактного балета "Кармен и Тореадор".

Первую попытку воссоздать оперную музыку Бизе в балете сделал известный хореограф Касьян Голейзовский, который осуществил постановку "Кармен" на сцене Художественного театра Викторины Кригер в 1931 году.

Музыка выдающегося композитора заинтересовала также французского балетмейстера Ролана Пети, испанского хореографа Антонио Гадеса. Они осуществили танцевальные версии этого произведения.

Киевская премьера "Кармен-сюиты" состоялась 25 мая 1973 года. Украинская балерина Валентина Калиновская (первая исполнительница заглавной партии) не побоялась соперничества и создала своеобразный, многогранный характер свободолюбивой и гордой женщины. В прошлом году Валентина Федоровна отметила свое 80-летие, но ведет активный образ жизни и обещает лично присутствовать на столичной постановке.

Напомним, балет "Кармен" и "Шахерезада" состоится 28 марта в Национальной опере Украины.

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