Песня Лазарева "обвалила" место России на "Евровидении-2019": появился обновленный рейтинг

После официальной премьеры песни российского певца Сергея Лазарева, с которой он представит РФ на международном конкурсе "Евровидение-2019", позиция России в букмекерском прогнозе впервые "обвалилась".

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса. Тройка лидеров в таблице выглядит так:

Нидерланды;

Россия;

Швеция.

Первые ставки на предстоящий конкурс "Евровидение" были обнародованы 17 января. Уже тогда букмекеры вынесли на первое место тогда еще неназванного представителя России. До презентации конкурсной песни страна занимала первое место в рейтингах букмекеров, обгоняя конкурентов.

Отметим, композиция с названием Scream ("Крик") Лазарева посвящена разнообразным страхам, которые люди носят с собой с детства.

Напомним, "Евровидение" пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году, который состоялся в Стокгольме. Он занял третье место с песней Филиппа Киркорова You are the only one.

Лазарев раскрыл главную цель на "Евровидении-2019". Его решение представлять РФ во второй раз жестко раскритиковали в сети, назвав неразумным.

Смотрите видеоклип на песню нынешнего фаворита букмекеров — представителя Нидерландов:

Как писал OBOZREVATEL, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, певица MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

