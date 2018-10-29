МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

''Прекрасный Ленин'': в России лидеру Rammstein подарили бюст советского вождя

773Читать материал на украинском

Лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну подарили бюст Владимира Ленина в Москве. Подарок приурочили к годовщине Октябрьской революции.

Как сообщает РИА Новости, Линдеманн приехал в российскую столицу с камерным литературно-музыкальным концертом, посвященным выходу книги его ранних стихов Messer.

Новости
Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein - росСМИ

Подарок его развеселил.

"Прекрасный Ленин", — сказал музыкант, который родился и вырос в Германии.

Во время визита в Россию Линдеманн выступит в пяти городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Иркутске и Самаре.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Почтовой площади в Киеве был замечен фронтмен популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Персоны
Тилль ЛиндеманнРамштайн RammsteinВладимир Ленин
Место
РоссияМосква
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги