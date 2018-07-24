"Прекрасная фонограмма": Лорак в Юрмале обвинили в жульничестве

Опальная украинская певица Ани Лорак оказалась под шквалом критики в Instagram из-за выступления в Юрмале, которое показалось ее подписчикам мало правдоподобным.

Под эпизодом выступления артистки на фестивале "Рандеву" советской и латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле появились гневные комментарии - певицу обвинили в использовании фонограммы.

#тыещелюбишь #альбом #разветылюбил Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 23 Июл 2018 в 10:06 PDT

"Прекрасная фонограмма", "Ну это же фанера", "Фонограмма чистой воды", - стали возмущаться под постом Лорак с отрывком ее выступления с песней "Ты еще любишь".

"Вы артистка такого высокого уровня, но почему опять фанера?", "Жаль, что фанера", "Почему вы часто поете под фонограмму??? Ведь это слышно", - добавили вопросов певице, которая оставила их без внимания.

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