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"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением

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Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает и работает в России, вызвала бурную критику среди своих поклонников из-за пренебрежительного отношения к Украине.

Так, артистка анонсировала масштабные гастроли по России, а также Израилю и странам Прибалтики. Об этом она написала на своем официальном аккаунте в Instagram.

Оказалось, что певица даст концерты в Махачкале, Сочи, Геленджике, Анапе, Москве и других городах РФ, а также в Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль). Примечательно, что в который раз Украины в списке нет.

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Этот факт смутил многих фанатов Лорак. Многие упрекнули ее в том, что она не сдерживает своих обещаний, так как раньше певица неоднократно заявляла о турах по Украине.

"Предательство! А где в списке Украина? Каждый год обещаете уже", – возмутились пользователи.

"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением
"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заявляла о намерениях представить в Украине масштабное шоу DIVA, при этом его премьера состоялась в Минске (Беларусь) и Москве. Что правда, позже в сети появились слухи, что концертная программа рекордных масштабов привела Лорак к убыткам и миллионным долгам.

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Персона
Ани Лорак
Тег
Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Свое нужно поднимать а не старых тем более в итоге даже не украинок,ребенок то у неё турок))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да нах нужна тут эта турецко-росийська шмата?
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CARGO 100
CARGO 100
Артеллерист Моня, шо, всрались? Ведь в Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль) так не считают ...
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