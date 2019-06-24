"Предательство!" Лорак разгневала украинских фанатов пренебрежительным отношением

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает и работает в России, вызвала бурную критику среди своих поклонников из-за пренебрежительного отношения к Украине.

Так, артистка анонсировала масштабные гастроли по России, а также Израилю и странам Прибалтики. Об этом она написала на своем официальном аккаунте в Instagram.

Оказалось, что певица даст концерты в Махачкале, Сочи, Геленджике, Анапе, Москве и других городах РФ, а также в Паланге (Литва), Юрмале (Латвия), Тель-Авиве и Хайфе (Израиль). Примечательно, что в который раз Украины в списке нет.

Этот факт смутил многих фанатов Лорак. Многие упрекнули ее в том, что она не сдерживает своих обещаний, так как раньше певица неоднократно заявляла о турах по Украине.

"Предательство! А где в списке Украина? Каждый год обещаете уже", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заявляла о намерениях представить в Украине масштабное шоу DIVA, при этом его премьера состоялась в Минске (Беларусь) и Москве. Что правда, позже в сети появились слухи, что концертная программа рекордных масштабов привела Лорак к убыткам и миллионным долгам.

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