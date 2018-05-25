"Предать маму": MELOVIN объяснил, почему не поедет выступать в Россию

Представитель Украины на Евровидении-2018 певец MELOVIN признался, что ему никогда не поступало предложений выступать в России, но если бы они были, он в любом случае от них отказался бы.

"Выступать в России — это все равно, что предать или обидеть свою семью, свою маму", - подчеркнул певец в эфире ObozTV.

"Если бы пригласили – я не поехал бы, по крайней мере, сейчас. Ну не могу я, не умею", - добавил MELOVIN .

На уточняющий вопрос ведущего, в чем причина его позиции, певец подчеркнул, что очень сильно любит Украину.

Напомним, ранее MELOVIN рассказал о конфликтах за кулисами "Евровидения"