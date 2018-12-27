"Практически все": Лолита рассказала, как Украина захватила шоубизнес в России

Продакшн в российском шоубизнесе на 90% связан с Украиной.

Об этом рассказала российская певица украинского происхождения Лолита Милявская в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Крючок TV" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Вообще российская эстрада на 90 процентов — это Украина. И до сих пор, кстати, миграция существует. Все мои последние альбомы написаны людьми, которые родились в Украине, живут в Украине либо переехали сюда из Украины. И они очень качественно работают. Все путешествуют, творят, работают. Все нормально. Приехали, денежку заработали, уехали, все бесконечно на связи", — рассказала Милявская.

Лолита Милявская Кадр из видео

По ее словам, практически все российские звезды пользуются украинским аутсорсингом.

"Телепродакшн, создание текстов, музыки. И все говорят: "Приехала Украина, все — мы спокойны". Когда в Россию приезжает какой-то украинский продакшн и делает проект, все говорят "Это вышка!" Украинцы привозят с собой staff-команду, которая все делает четко и слаженно. Не знаю, почему так, почему Украина так развивается. Все мои коллеги выделяют Украину с большой любовью, пиететом и уважением", — объяснила она.

При этом Милявская заверила, что услуги украинцев стоят не дешевле, чем у их конкурентов из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в том же интервью Милявская назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.

После этого на певицу обрушилась волна негодования со стороны россиян. В частности, многие СМИ России процитировали артистку, спровоцировав бурю гневных дискуссий в комментариях.

Позже знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич прокомментировал слова Милявской о том, что Крым – Украина. Он отметил что скандальные высказывания не являются главной новостью и не заслуживают внимания.

Сама же Лолита также отреагировала на скандал, заявив, что ее фраза просто вырвана из контекста интервью.