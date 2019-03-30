"Прах мог бы гастролировать": в России резко высказались о смерти Началовой

Российская телеведущая и модель Анна Калашникова резко осудила звезд, которые пытаются поднять свою популярность на смерти певицы Юлии Началовой.
По мнению поп-дивы, слишком активная публичная скорбь объясняется только желанием получить пиар на популярной теме, пишет "Газета.ру".
"О Началовой вообще сейчас многие говорят, что ее талант попросту не замечали, а ведь она была у нас практически российской Мэрайей Керри", — сказала Калашникова.
Юлия Началова и Анна Калашникова
"Прах сейчас мог бы с успехом гастролировать, если бы такое было вообще возможно. Звучит, конечно, не очень красиво, но от некоторых фактов не отвертишься никак", — отметила артистка.
Она обратила внимание, что подобные ситуации наблюдались в российском шоу-бизнесе не только после смерти Началовой.
При этом телеведущая подчеркнула, что ее слова направлены не столько против прессы и телевидения, которые активно освещают подробности смерти Началовой, сколько против других звезд.
"Меня удивляют артисты, которые у себя в социальных сетях так и пишут: "Хватит всем уже хайповать на смерти! Журналисты, вы ужасны!" А вы сами такими постами разве не пытаетесь получить реакцию поклонников, комментарии, лайки, столкнуть всех лбами? Не ловите волну хайпа?" — задалась вопросом Калашникова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, — поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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