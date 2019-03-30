"Прах мог бы гастролировать": в России резко высказались о смерти Началовой

Российская телеведущая и модель Анна Калашникова резко осудила звезд, которые пытаются поднять свою популярность на смерти певицы Юлии Началовой.

По мнению поп-дивы, слишком активная публичная скорбь объясняется только желанием получить пиар на популярной теме, пишет "Газета.ру".

"О Началовой вообще сейчас многие говорят, что ее талант попросту не замечали, а ведь она была у нас практически российской Мэрайей Керри", — сказала Калашникова.

Юлия Началова и Анна Калашникова

"Прах сейчас мог бы с успехом гастролировать, если бы такое было вообще возможно. Звучит, конечно, не очень красиво, но от некоторых фактов не отвертишься никак", — отметила артистка.

Она обратила внимание, что подобные ситуации наблюдались в российском шоу-бизнесе не только после смерти Началовой.

При этом телеведущая подчеркнула, что ее слова направлены не столько против прессы и телевидения, которые активно освещают подробности смерти Началовой, сколько против других звезд.

"Меня удивляют артисты, которые у себя в социальных сетях так и пишут: "Хватит всем уже хайповать на смерти! Журналисты, вы ужасны!" А вы сами такими постами разве не пытаетесь получить реакцию поклонников, комментарии, лайки, столкнуть всех лбами? Не ловите волну хайпа?" — задалась вопросом Калашникова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.