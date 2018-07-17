Появился рейтинг самых богатых знаменитостей планеты в 2018 году

Американский боксер Флойд Мейвезер, голливудский актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер, которая является младшей сестрой Ким Кардашьян, вошли в тройку самых богатых знаменитостей планеты в 2018 году.
Всего в рейтинге, который составил деловой журнал Forbes, 100 самых высокооплачиваемых звезд.
В первой десятке - также судья и телеведущая Джудит Шейндлин, актер Дуэйн Джонсон, группы U2 и Coldplay, футболист Лионель Месси и певец Эд Ширан. Замыкает этот список Криштиану Роналду.
1. Флойд Мейвезер. Доход $285 млн
instagram.com
2. Джордж Клуни. Доход $239 млн
Getty Images
3. Кайли Дженнер. Доход $166,5 млн
instagram.com
4. Джудит Шейндлин. Доход $147 млн
5. Дуэйн Джонсон. Доход $124 млн
instagram.com
6. U2. Доход $118 млн
instagram.com
7. Coldplay. Доход $115,5 млн
instagram.com
8. Лионель Месси. Доход $111 млн
instagram.com
9. Эд Ширан. Доход $110 млн
instagram.com
10. Криштиану Роналду. Доход $108 млн
instagram.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг богатейших людей планеты. Список возглавил владелец Amazon Джефф Безос с состоянием в $112 млрд.