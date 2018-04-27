Появилась новая информация о госпитализированном Джигарханяне

Состояние здоровья известного советского режиссера и актера Армена Джигарханяна, которого срочно госпитализировали в четверг, 26 апреля, из-за проблем с сердцем в одну из клиник Москвы, улучшилось.

Актер уже начал идти на поправку. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное в Telegram-канале Mash.

"Состояние Армена Джигарханяна стабилизировалось. Медленно, но верно он идет на поправку, скоро артиста переведут из реанимации в обычную палату", - пишут журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что Джигарханян был госпитализирован с инфарктом. По словам журналистов, актер находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Армен Джигарханян Утро

Поздно вечером 26 апреля стало известно, что Джигарханян вышел из комы.

Как сообщал "Обозреватель", в январе Джигарханяна госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого актер активно пошел на поправку.