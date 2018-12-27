Потребовалась помощь врачей: звезда ''Таежного романа'' жестоко избил жену

Российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету.

Как рассказал таблоиду "СтарХит" брат пострадавшей, инцидент произошел сегодня, 27 декабря. После ссоры Елизавета была вынуждена обратиться в травмпункт, так как супруг в гневе сломал ей нос.

Марат Башаров с супругой Лизой Фото: starhit.ru

Как пишет источник, 44-летний Башаров уже давно известен своим буйным поведением. Его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми жил. При этом знакомые актера не раз отмечали, что с Лизой Шевырковой он стал гораздо спокойнее и перестал так явно проявлять жестокость. На деле же оказалось, что семья об этом долго молчала.

По словам брата Елизаветы Шевырковой, очередная ссора в семье закончилась рукоприкладством, и на этот раз Башаров отличился особой жестокостью. Актер сломал супруге нос.

"Это произошло сегодня. Она находится в больнице", — заявил родственник пострадавшей.

Согласно информации, женщина провела остаток ночи в клинике, где не только получила первую необходимую помощь, но и отходила от полученного стресса. К информации журналисты также приложили справку из травмпункта, где врачи указали на закрытый перелом носа.

Фото: starhit.ru

К этому всему брат Елизаветы добавил, что это не первый подобный инцидент в семье Башарова, актер и ранее поднимал руку на супругу. В прошлом году после подобной ссоры женщину также доставляли в медицинское учреждение с серьезной травмой руки, однако тогда семья решила не афишировать проблему.

В свою очередь, журналисты тоже вспомнили о подобном инциденте с предыдущей женой Башарова, актрисой Екатериной Архаровой, в браке пара состояла около года, с 2014-го по 2015-й. Тогда в ходе ссоры с мужем женщина получила серьезную травму головы и носа, в СМИ появлялись фотографии ее увечий. В суд Архарова решила не подавать, как отмечает источник, она пожалела супруга.

Екатерина Архарова Фото: starhit.ru

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