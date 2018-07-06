Потеряла ребенка: дочь знаменитого Атоса рассказала о личной трагедии

Дочь советского актера Вениамина Смехова, сыгравшего знаменитого Атоса из "Трех мушкетеров", 50-летняя Алика Смехова трижды была замужем, но все отношения закончились разводами.

Во втором браке артистка потеряла ребенка, а третий распался из-за ее измены супругу. Об этом сама Алика рассказала в программе "Судьба человека", пишет Starhit.ru.

Первый брак с другом детства, начинающим режиссером Сергеем Ливневым, продлился шесть лет. Вторым мужем актрисы стал резидент рейтинга Forbes Георгий Беджамов. Его семья была против свадьбы, но влюбленные все же поженились. Бизнесмен щедро одаривал любимую жену подарками, но, как признается сама Алика, изменял ей. Несмотря на наличие любовниц, актриса все же решилась родить ребенка от мужа. Но семейные конфликты привели к страшной трагедии – малыша она потеряла.

По словам Смеховой, трагедия разрушила ее мечту о счастливом браке, и она подала на развод.

"Во время беременности у нас была очень сложная ситуация, и от безумных переживаний я потеряла ребенка. Это стало для меня толчком, я осознала, что не буду с этим человеком. Я сказала ему: "Если этот ребенок останется, я останусь с тобой, а если нет – мы расстаемся", – рассказал актриса.

Алика Смехова instagram.com/alika_smekhova

Потом Алика нашла недолгое счастье в браке с бизнесменом Николаев, который стал отцом ее сына Артема. Но счастье продлилось недолго – муж узнал, что Алика ему изменяет.

"Мой шаг, каюсь, грешна. Ну, могу я влюбиться. Вот такая я грешница, со своими страстями. В этом мужчине мне понравилась его безумная активность, порыв. По-женски поддалась этому натиску. С моей любовью все было очень мгновенно. Я ушла из дома и вернулась, а у меня под сердцем был Макар, мой второй сын", – поделилась Смехова.

Имя любовника Алика скрывает до сих пор. Из роддома ее встречали только известный отец Вениамин Борисович Смехов, старший сын Артем и племянники.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой с бывшим мужем из-за дочери набрал новых оборотов. Максим Чернявский требует от нее выплаты алиментов на дочь Монику, за опеку над которой пара активно ведет судебные разбирательства.