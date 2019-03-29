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"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

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Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) презентовала клип на новую версию испаноязычного трека PELIGROSO, который исполнила в дуэте с латиноамериканским певцом DE LA GHETTO (Де Ла Гетто).

Видео получилось весьма горячим: Каменских появлялась в кадрах в откровенных образах, демонстрируя соблазнительную фигуру, а также позировала в пикантных позах. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале NK (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Многие поклонники Насти высоко оценили работу, однако увидели в ее партере по клипу, исполнителю DE LA GHETTO сходство с украинским рэпером Потапом (Алексей Потапенко). В комментариях также отметили, что выступления с Потапом были более интересны и яркие.

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

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Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

"Потап на минималках. На самом деле, с Потапом было лучше", – написали пользователи под видео.

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

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Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

Клип на песню PELIGROSO

Клип на песню PELIGROSO

YouTube (скриншот из видео)

Остальные же похвалили работу Каменских, оставив певице множество лестных комментариев в сети.

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

"Потап на минималках": Каменских вызвала споры в сети пикантным видео с зарубежным певцом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских заинтриговала пользователей сети откровенным роликом, который спровоцировал бурную критику среди ее поклонников. Короткое видео оказалось тизером клипа PELIGROSO.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Тег
шоу-бизнес
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