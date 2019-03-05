"Потап или Винник?" Каменских сделала признание о своем возлюбленном

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, прокомментировала слухи о личных отношениях с рэпером и продюсером Потапом, которые им приписывают уже много лет.

Ранее Потап якобы подтвердил свой роман с Настей в эфире юмористического телешоу "Лига смеха". Настя, в свою очередь, отметила, что не может пока открыто говорить о том, какие отношения их объединяют, а также в шутку намекнула на связь с секс-символом украинской эстрады Олегом Винником. Об этом шла речь в проекте "Світське життя" с Катериной Осадчей. Видео опубликовано на YouTube (ролик смотрите ниже).

"Не могу прокомментировать наши отношения Алексеем Потапенко (Потапом), потому что в "Лиге смеха" его спровоцировала команда на положительный ответ. Это была их фишка, они прикольнулись, видимо, для того, чтобы мы сейчас об этом с тобой разговаривали. Почему я тут должна за них отдуваться?" – прокомментировала исполнительница слухи.

Также Настя добавила, что все ждут, когда они и Потапом признаются в своих отношениях. В то же время Каменских упомянула и слухи о ее романе с Олегом Винником.

"Мне нравится прикалываться, потому что все действительно очень хотят узнать, кто же он и где мои десять детей, которых я родила? С детьми я не покажу, а вот однажды, кто же он – Потап или Винник, вы, возможно узнаете", – интригующе сказала Настя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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